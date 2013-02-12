Гудков: А что скажет суд. По закону или как всегда?

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в понедельник после заседания Верховного суда написал в своем блоге в Твиттере: "Завтра-новое заседание ВС РФ. У ГД(ЕР) развалились прежние"доказательства".Новых еще не наклепали.А что скажет суд.По закону или как всегда?".

Верховному суду РФ не хватило одного дня, чтобы решить вопрос с мандатом Геннадия Гудкова. Судья Николай Толчеев в понедельник даже не добрался до стадии прений. Бывший депутат Госдумы, лишенный в сентябре прошлого года мандата, уверен, что на первом заседании одержал важную победу.

Напомним, заседание 11 февраля продолжалось более 4 часов. Гудков сказал в суде, что лишения мандата депутата в Европе имели место два раза — в фашистской Германии.

Ранее Конституционный суд признал соответствующими основному закону те нормы, на основании которых Гудков был лишен мандата. Напомним, Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата 14 сентября 2012 года простым большинством голосов Госдумы. По версии Генпрокуратуры и Следственного комитета, Геннадий Гудков в нарушение закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской. Сам бывший депутат отрицает обвинения в свой адрес.