Российские военные проверяют информацию о возможном ядерном испытании в КНДР

Российские военные сегодня проверяют информацию о возможном ядерном испытании в КНДР, об осуществлении которого подозревают Япония и Южная Корея.

В случае получения подтверждений об осуществлении во вторник ядерного взрыва на полигоне в Северное Корее российские власти решительно осудят новое нарушение Пхеньяном международных обязательств. МИД РФ выступит с соответствующим заявлением.

По некоторым данным, КНДР уже официально подтвердила о ядерном испытании.

В районе северокорейского атомного полигона сегодня утром была зафиксирована сейсмическая активность. В Токио уверены, что это последствия ядерного испытания. Магнитуда землетрясения составила 5,2.

Cахалинские сейсмологи никаких землетрясений в районе Северной Кореи и на ближайших территориях не зафиксировали.

В Приморье, граничащем с КНДР, уровень радиации не превышен, показатели в норме. Южная Корея забила тревогу и предупредила, что Северная Корея могла произвести ядерные испытания. КНДР в понедельник проинформировала власти США и Китая о планах провести ядерное испытание.

В связи с возможным ядерным испытанием в КНДР Южная Корея созывает во вторник экстренное заседание Совета Безопасности ООН.