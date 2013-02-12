Жозе Манул Баррозу и Херман ван Ромпей поняли решение Папы Римского

Председатель Еврокомиссии Жозе Манул Баррозу и глава Европейского совета Херман ван Ромпей поняли решение Папы Римского Бенедикта XVI отречься от престола. Баррозу отметил работу, проделанную Папой Бенедиктом XVI, и его неустанную поддержку делу защиты экуменических ценностей, таких как мир и права человека".

Глава ЕС ван Ромпей заявил, что понтификат Бенедикта XVI "был коротким, но очень трудным".

Отметим, первый случай отречения Папы в современной истории потряс накануне весь мир.

О болезни 85-летнего Папы слухи распространялись активно, но заявление Бенедикта XVI стало неожиданностью даже для высших католических иерархов, передает РИА Новости.

В понедельник, 11 февраля, Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что больше не может возглавлять католическую церковь из-за преклонного возраста. Он собирается покинуть Святой престол 28 февраля.

После отречения от престола Папа Римский Бенедикт XVI проведет некоторое время в Кастель-Гандольфо. Кастель-Гандольфо - это летняя резиденция понтификов под Римом. Предположительно, после Йозеф Ратцингер отправится жить в женский монастырь на Ватиканском холме.