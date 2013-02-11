Кремль начал лепить из правительства РФ слабую фигуру

В России тандема Путин-Медведев уже давно нет, а фигура премьера была выбрана выгодным отвлекающим объектом, пишет в понедельник журналист Пьер Авриль в газете Le Figaro сообщают сегодня Аргументы.ру.

На него, в случае чего, можно канализировать народный гнев за либеральные реформы, которые удивительным образом в воображении многих граждан все еще продолжаются.

Борцы на российской арене выступают исключительно в масках, по мнению французов, и делают вид, что, к примеру, наказывают нерадивых исполнителей за срыв сроков и удорожание спортивных объектов в Сочи при подготовке к Олимпиаде. Снятие Ахмеда Билалова, которое народу должно было, по задумке кремлевских стратегов, показать, что президент держит руку на пульсе и борется с нерадивыми исполнителями, на самом деле было хитрым образом запущенной в адрес премьер-министра стрелой - Билалов был ставленником Медведева.

Аргументы.ру и Аргументы Недели уже писали, что за последние полгода голубой экран заметно охладел к Медведеву. Французские аналитики подтверждают версию Аргументов – особенно красноречивой они находят историю с зимним временем, которое Медведев отменил. Однако аналитики, как французские, так и русские, с выводами об отставке правительства не спешат - пока никто Медведева снимать не собирается.

Судя по всему, премьеру и его правительству отведена роль "резервного Сердюкова", который, в случае чего, утащит за собой гнев народных масс, а главное руководство страны останется на арене в белом фраке…