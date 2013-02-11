Путин лишил постов шесть генералов в наркополиции
11 февраля 2013, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин лишил постов шесть генералов в наркополиции. Глава государства подписал Указ «Об освобождении от должности сотрудников Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».
Этим указом уволены: заместитель начальника Управления ФСКН по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области генерал-майор Сергей Амелин;
генерал-майора полиции, заместитель руководителя Департамента собственной безопасности ФСКН – начальник управления внутренней безопасности Сергей Бузинов;
генерал-лейтенант полиции Александр Кирушев - первый заместитель руководителя Оперативно-розыскного департамента ФСКН;
генерал-майор полиции Александр Кравченко- начальник Управления ФСКН по Республике Марий Эл;
генерал-майора полиции Александр Ушаков - начальник Управления по Мурманской области;
генерал-майора полиции Широкова Германа Германовича, начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области.
Также президент освободил полковника полиции Михаила Шавелкина - заместителя начальника управления по противодействию наркопреступности Оперативно-розыскного департамента.
Указ вступает в силу со дня его подписания.