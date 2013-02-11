Президент РФ Владимир Путин лишил постов шесть генералов в наркополиции. Глава государства подписал Указ «Об освобождении от должности сотрудников Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».

Этим указом уволены: заместитель начальника Управления ФСКН по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области генерал-майор Сергей Амелин;

генерал-майора полиции, заместитель руководителя Департамента собственной безопасности ФСКН – начальник управления внутренней безопасности Сергей Бузинов;

генерал-лейтенант полиции Александр Кирушев - первый заместитель руководителя Оперативно-розыскного департамента ФСКН;

генерал-майор полиции Александр Кравченко- начальник Управления ФСКН по Республике Марий Эл;

генерал-майора полиции Александр Ушаков - начальник Управления по Мурманской области;

генерал-майора полиции Широкова Германа Германовича, начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области.

Также президент освободил полковника полиции Михаила Шавелкина - заместителя начальника управления по противодействию наркопреступности Оперативно-розыскного департамента.

Указ вступает в силу со дня его подписания.