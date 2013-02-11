Штат Арканзас официально признал Ходжалинский геноцид

В США палата представителей штата Арканзас США признала Ходжалинский геноцид. Отмечается, что проект резолюции о признании Ходжалинской трагедии был представлен палате на рассмотрение Джонатаном Барнеттом и Кареном Хоппером.

В документе, принятом в минувшую пятницу, отмечено, что 25-26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке российских войск захватили город Ходжалы в Нагорном Карабахе, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт законодательного органа штата.

При попытке эвакуации азербайджанские граждане подверглись массовому расстрелу со стороны армянских и российских солдат, в ходе которого было убито более тысячи человек, большинство среди убитых – женщины и дети.

В пояснительной записке к резолюции говорится, что в ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды при поддержке 366 мотострелкового полка бывшей советской армии напали в Нагорном Карабахе на азербайджанский город Ходжалы с 7 тысячами населения.

В ту ночь 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 – старики, дети, женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно.

106 убитых в Ходжалы – женщины, 63 – дети, 70 – старики. В результате Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью, говорится в документе.