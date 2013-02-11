США выразили готовность сократить ядерные арсеналы

Соединенные Штаты собираются предложить России дополнительное сокращение ядерных арсеналов, так как обе страны могут сделать это без ущерба для собственной безопасности и ежегодно экономить до 8 млрд долларов.

Если Москва не согласится поддержать эту инициативу, Белый дом может попытаться уговорить сенаторов начать сокращение вооружений в одностороннем порядке, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Он сообщил, что в России опасаются негативной реакции на это шаг со стороны военных и представителей ВПК, которым пообещали деньги за создание тяжелой баллистической ракеты SS-27.

Все детали доклада пока не известны, однако, согласно данным издания, его положения уже поддержали главы ключевых американских ведомств и администрация президента США Барака Обамы. Газета пишет, что план о дальнейшем сокращении ядерного арсенала США может быть обнародован в ближайшие недели, однако до этого Вашингтон намерен прояснить позицию Москвы по этому вопросу.

В США полагают, что соглашение о дополнительном сокращении вооружений можно оформить в качестве дополнения к договору СНВ или хотя бы подписать протокол о намерениях.

Во вторник для переговоров о ядерном вооружении в Москву приедет заместитель госсекретаря США Роуз Готтемеллер. По словам собеседников газеты, предложение Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов, сделанное вице-президентом Джозефом Байденом на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, было встречено "весьма прохладно".