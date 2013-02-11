Вашингтон предлагает Москве сократить половину ядерного вооружения

Вашингтон намерен предложить Москве дополнительные сокращения ядерного вооружения. Во вторник в Россию прилетит делегация Белого дома, и под руководством заместителя госсекретаря США Роуз Готтемеллер попытается убедить Москву в том, что новое сокращение позволит Соединенным Штатам и России ежегодно экономить до $8 млрд.

О готовности США обсуждать сокращение ядерных арсеналов вице-президент Джо Байден сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время встречи в Мюнхене 2 февраля.

Россия втретила предложение "весьма прохладно". Источник газеты "Комерсантъ" в Белом доме сообщил, что "в России опасаются, что такой шаг вызовет возмущение военных и представителей ВПК, которым пообещали деньги на создание тяжелой баллистической ракеты SS-27".

Основой для нового предложения стал доклад, в составлении которого участвовали Госдеп, Пентагон, Совет национальной безопасности, Объединенный комитет начальников штабов, разведслужбы и стратегическое командование США. Секретный меморандум определяет новый список целей для стратегических сил США.

Начиная с 2000 года ядерный арсенал страны сократился почти вдвое. Уменьшилось и число потенциальных противников США. Из окончательной версии списка целей исключены Ирак и Сирия. После смены режима в Ираке возможность ядерного удара по Багдаду не рассматривается. Больше также нет необходимости считать целью ядерных сил и Сирию: гражданская война предельно ослабила режим Башара Асада. В списке потенциальных целей для стратегических сил США остаются объекты в России, Китае, Северной Корее и Иране.