В ближайшие недели встретятся Сергей Лавров и Джон Керри

В ближайшие недели встретятся главы МИД России и США Сергей Лавров и Джон Керри, о предстоящей встрече сообщил в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов.

По словам Лаврова, в качестве приоритета Керри намерен посетить Ближний Восток, встреча с Лавровым состоится в ближайшие недели.

"Договорились, в самые ближайшие недели мы проведем встречу. Место и сроки согласуем дополнительно", - сказал Сергей Лавров.