Олег Митволь готов бороться за пост губернатора Подмосковья. Председатель Центрального совета партии "Альянс зеленых - народная партия" лично заявил, что готов бороться за пост губернатора Московской области.

Но, по его словам, партия пока такого решения не принимала. Олег Митволь пояснил, что партия должна руководствоваться принципами партийной целесообразности. Митволь также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу взаимодействия с муниципальными депутатами в области.

Политик подчинится решению партии.