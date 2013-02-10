США сомневаются в эффективности программы ПРО в Европе

В США некоторые эксперты сомневаются в эффективности программы развертывания системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Пентагон провел несколько засекреченных исследований, результаты которых показали ошибки в поэтапном плане развертывания ПРО, поставив под вопрос ее общую эффективность.

Минобороны США не исключает, что помещение ряда элементов технологической цепочки в Польше и Румынии не имеет практического смысла, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Агентства по ПРО выявили, что Румыния не совсем удачное место для размещения американских ракет-перехватчиков, а размещение американских ПРО в Польше будет иметь смысл только тогда, если они будут модифицированы и предназначены для перехвата на разгонной стадии полета. США считают в настоящее время эту задачу технически невыполнимой.

Сенсационные выводы были озвучены на закрытом брифинге, проведенном для членов Конгресса Управлением по подотчетности правительства.

Ранее Национальный Исследовательский Центр ( NRC) уже выступал с критикой развертывания системы ПРО в Польше и Румынии.