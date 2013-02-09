До 6 апреля Сергей Удальцов пробудет под домашним арестом

Оппозиционер Сергей Удальцов определением суда до 6 апреля пробудет под домашним арестом, таким образом, федеральный судья Карпов удовлетворил ходатайство следователей СКР, заявленное 8 февраля.

Удальцов почти два месяца пробудет без средств связи и сможет общаться только с защитой и родственниками.

Сам Удальцов ранее назвал ходатайство СКР о его домашнем аресте политически мотивированным, а его защита на суде утверждала, что законных оснований для домашнего ареста Удальцова не имеется, так как оппозиционер постоянно проживает по одному и тому же адресу и всегда своевременно является на допросы.

Ранее Удальцов находился под подпиской о невыезде.

Сам оппозиционер сообщил об изменении меры пресечения в Твиттере: "Судья Карпов удовлетворил ходатайство СК. Домашний арест.До 6 апреля. Общение только с родственниками и адвокатами. Без переписки и средств связи".