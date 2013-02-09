В Афганистан прошёл первый груз НАТО

Через транзитный пункт в Ульяновске прошел первый военный груз НАТО в Афганистан, груз прошел в интересах контингента Великобритании в декабре 2012 г., уточнил СМИ постпред России при НАТО Александр Грушко.

Как заявил Грушко, маршрут комбинированного транзита через Ульяновск грузов НАТО в Афганистан, уже вошел в качестве составного элемента в так называемую северную транспортную сеть, передают СМИ.