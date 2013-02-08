ЕС выступает за скорейшую разработку нового соглашения с РФ

В пятницу в Брюсселе завершился двухдневный саммит лидеров 27 стран Евросоюза, где был принят документ, в котором участники саммита высказались за скорейшую разработку нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом.

В документе, принятом участниками саммита, говорится, что "переговоры по новому всестороннему соглашению требуют дальнейшего прогресса".

Напомним, основой отношений ЕС и РФ является "Соглашение о партнерстве и сотрудничестве" от 1994 года, которое вступило в силу в декабре 1997 года. Срок действия этого договора истек 1 декабря 2007 года, но он имеет возможность постоянного автоматического продления на год. Несмотря на это, стороны признали необходимость разработки нового договора. Однако переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве РФ и ЕС находятся в состоянии технической паузы уже третий год.