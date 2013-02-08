Партия Прохорова обнародовала свою идеологию

Партия Михаила Прохорова «Гражданская платформа» обнародовала основной программный документ – «Идеологию», призванную позиционировать партию в публичном пространстве.

«Предлагаем всем ознакомиться с Идеологией «Гражданской Платформы» — основным программным документом, определяющим стратегические цели и задачи партии. Идеология была одобрена Федеральным Гражданским комитетом и рекомендована для активного использования региональными отделениями и всеми сторонниками «Гражданской Платформы» в ходе выборов 2013 года. Ждем ваших комментариев и предложений», - сообщается на официальном сайте партии.

Партия, объявившая себя «альтернативой и новой силой», ставит задачу: «завоевание реальной власти на всех уровнях».

Партия Прохорова также намерена быть «созидательной, а не разрушительной силой» и призывает «на переговоры, а не баррикады».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков будет помогать Михаилу Прохорову на выборах разного уровня, которые будут проходить в столице. Но представители партии отметили, что у Лужкова и Прохорова просто дружеские отношения.