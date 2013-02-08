Посол США в Москве обвинил российские СМИ в антиамериканских настроениях

Посол США в Москве Майкл Макфол ровно год занимает этот пост и подвел некоторые итоги. Макфол признал, что между Соединенными Штатами и Россией существует ряд серьезных разногласий, в том числе по вопросу событий в Сирии и в связи с усыновлением гражданами США российских детей-сирот.

В своем блоге в Живом журнале Майкл Макфол написал, что одной из причин разногласий является ряд решений и законов, принятых властями Российской Федерации, а также распространение российскими СМИ антиамериканских настроений.

В блоге американского дипломата говорится: "Мы также были встревожены новыми российскими законами, которые требуют от российских общественных организаций, работающих с США (или другими странами), регистрироваться в качестве иностранных агентов, запрещают гражданам России, являющимся одновременно и гражданами США, возглавлять определённые общественные организации и делают незаконным сотрудничество США с общественными организациями, занимающимися некой "политической деятельностью", которая даже чётко не была определена".