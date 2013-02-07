В Нью-Йорке работают над сценариями миротворческих операций ООН в Мали и Сирии

Заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Эрве Ладсус накануне сообщил, что сейчас его офис в предварительном порядке работает над различными сценариями миротворческой операции ООН в Мали, в которую возможно, частично вольется нынешняя африканская миссия. Он отметил, что ведется также работа по проработке различных вариантов по Сирии.

Эрве Ладсус а пресс-конференции для журналистов в Нью-Йорке привлек внимание к тому, что на международной встрече по Мали в Брюсселе ее участники выразили надежду, что на смену международной африканской миссии по поддержке Мали (АФИСМА) со временем придет операция ООН по поддержанию мира. По его словам, к этому склоняются многие члены ООН.

Эрве Ладсус подчеркнул, что этот вопрос будет решаться Советом Безопасности ООН. Он добавил, что для такого решения потребуется приглашение от правительства Мали.

"Второе направление, где мы работаем над разными сценариями возможного миротворческого присутствия ООН, – Сирия", - сказал Эрве Ладсус.

"Мы должны рассматривать возможность того, что при реализации определенного сценария нас попросят помочь в деле стабилизации и подключиться к поддержанию политического процесса, содействию защите некоторых групп населения, интересы которых могут быть ущемлены», - заявил заместитель Генсекретаря ООН.

Он добавил, что планирование возможной миротворческой деятельности организации в Сирии проводится в предварительном порядке. Многое зависит от того, удастся ли запустить политический процесс под эгидой Специального представителя ООН и ЛАГ по Сирии.