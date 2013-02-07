Единороссы готовятся к региональным выборам - создали новый фонд

Единороссы начали подготовку к региональным выборам. "Единая Россия" создает фонд при партии. Единороссы хотят в период выборов расширить контакты регионального актива с социологами, политологами, экспертами и даже чиновниками федерального уровня.

Предположительно, это позволит к следующему единому дню голосования сместить ответственность за исход выборов на места.

Структура пока официально не зарегистрирована. Но фонду уже подыскивают помещение — он не будет располагаться в штаб-квартире партии в Банном переулке.

Вероятно, его возглавит секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов. Одним из учредителей фонда станет Всероссийский совет местного самоуправления и несколько общественных организаций, пишет газета "Коммерсантъ".

Для оперативной связи с регионами вновь активизируется институт уполномоченных на выборах, в основном депутатов Госдумы. Например, в Ивановскую область делегируют Николая Булаева, в Адыгею — Отари Аршба, в Ярославскую область — Виктора Кидяева, в Смоленскую область — Николая Панкова, в Забайкальский край — Сергея Тена.Формат работы фонда будет опробован на семинаре с региональным активом, который сегодня и начнется.