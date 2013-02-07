Медведев утвердил состав ВПК при правительстве РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав военно-промышленной комиссии при российском правительстве. На посту председателя ВПК остался вице-премьер Дмитрий Рогозин. Первым зампредом комиссии является Иван Харченко. Бывший член партии «Родина» был назначен на этот пост в 2012 году.

До него первым замом председателя ВПК и членом рабочей группы при президенте РФ был Юрий Борисов. Медведев освободил его от этой должности после того, как тот был назначен заместителем министра обороны.

В середине июня 2012 года премьер-министр расширил состав военно-промышленной комиссии при правительстве России, включив в нее и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Он занял пост замглавы ВПК.

У Дмитрия Рогозина на посту главы ВПК сейчас пять заместителей: Олег Бочкарев, назначенный в конце 2012 года, министр обороны Сергей Шойгу, директор департамента оборонной промышленности правительства Николай Архипов и заместитель директора Службы внешней разведки Сергей Винокуров.

Пресс-служба российского правительства уточнила, что распоряжение принято в связи с изменениями, внесенными в положение о военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации, а также с учетом состоявшихся кадровых назначений в аппарате правительства Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти.