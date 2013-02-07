Верховная Рада Украины уже два дня не может приступить к работе (ВИДЕО)

Верховная Рада Украины уже два дня не может приступить к работе. Начало сессии блокируют оппозиционные депутаты.

Лидер фракции УДАР Виталий Кличко не исключает досрочных выборов в Верховную Раду в случае, если компромисс между оппозицией и большинством не будет найден. Особо отчаянные народные избранники даже ночуют возле трибуны и президиума, лишь бы не допустить открытия первого заседания.

Недовольные депутаты требуют ввести систему персонального голосования, чтобы парламентарии не могли нажимать кнопки за своих отсутствующих коллег. Статья 90 Конституции предусматривает право, а не обязанность президента распустить Верховную Раду, если на протяжении 30 дней одной сессии пленарные заседания не могут начаться, напоминает "АН-Крым".

В "Партии регионов" уже заявили, что у них есть "решительные депутаты" готовые сразиться даже с самим Виталием Кличко.

"Оснований для досрочных выборов нет, это скорее политическое заявление Кличко, который только набирается опыта политической работы», - сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, в Верховной Раде следует создать рабочую группу по выходу из кризиса.