Голосование: остановим ползучую приватизацию национального благосостояния!

25 января 2013 года в Государственной Думе в первом чтении был принят проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс…», предусматривающий создание специализированного финансового агентства в форме открытого акционерного общества (Росфинагенства).

Принятие данного закона фактически означает ползучую «приватизацию» средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Подробно подоплеку готовящейся аферы раскрывает в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», член Комитета ГД по бюджету и налогам Оксана ДМИТРИЕВА.



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