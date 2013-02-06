Кремль: Судьбу губернатора Белых может решить только президент Путин

В администрации Кремля заявили, что губернатор Кировской области Никита Белых назначался президентом РФ Владимиром Путиным, и решение по нему в соответствии с законом может принимать только главой государства .

Об этом со ссылкой на свои источники в президентской администрации пишет газета "Коммерсантъ".

Напомним, председатель заксобрания Кировской области Алексей Ивонин отменил решение о созыве внеочередного заседания 14 февраля, где депутаты собирались рассмотреть вопрос о выражении недоверия губернатору Белых.

Ранее депутат Заксобрания, единоросс Валерий Крепостнов сказал, что ситуация в Кировской области свидетельствует "о кризисе управления, непрофессионализме, неспособности губернатора организовать работу" органов исполнительной власти и принимать меры для развития региона.

В Кремле заявили, что решение об отставке Никиты Белых не обсуждалось.

Напомним, Белых, занявший пост кировского губернатора в 2009 году, в январе 2013 года стал свидетелем по делу о хищении средств "Союза правых сил", в котором фигурирует оппозиционер и бывший советник главы региона Алексей Навальный. В рамках этого дела в кабинете Белых прошли обыски.