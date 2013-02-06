Крымские депутаты где-то узрели фашистов и создают целый фронт против них
6 февраля 2013, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты крымского парламента намерены создать Всеукраинское антифашистское объединение.
Соответствуюшее заявление было принято сегодня на заседании президиума ВР АРК, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
В частности, глава постоянно комиссии ВР АРК по нормотворческой деятельности, организации работы парламента и связям с общественностью Константин БАХАРЕВ утверждает, что в Украине действуют десятки неонацистских организаций.