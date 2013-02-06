Лимонов не видел драки нацболов с Удальцовым, он хоронил соратника

Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов заявил «АН-онлайн», что не видел драку нацболов с лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, поскольку находился внутри центра Сахарова и простоял там все два часа у гроба Александра Долматова. Драка произошла вне стен здания.

Э. Лимонов рассказал, что после церемонии прощания вышел из здания и поехал за катафалком на кладбище. Примерно в 14:30 по мск он только выезжал с кладбища.

Ранее «АН-онлайн» сообщили, что С. Удальцов считает, что драка с нацболами на прощании А. Долматовым была похожа на провокацию. В суд он подавать не будет, но больше не считает лимоновцев соратниками по оппозиционному движению.