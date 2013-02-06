Удальцов больше не считает лимоновцев соратниками

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил «АН-онлайн», что драка с нацболами на прощании с погибшим активистом «Другой России» Александром Долматовым была похожа на провокацию. В суд он подавать не будет.

С. Удальцов рассказал, что в ходе прощания с А. Долматовым «по факту была такая потасовка, никто особо не пострадал». «Выглядело это, конечно, как спланированная провокация. Печально, что это произошло со стороны людей, которых я всегда считал союзниками по протестному движению (лимоновцев – прим. ред.)», - подчеркнул он.

Глава «Левого фронта» сожалеет, что такими действиями нацболы «себя разоблачают, дискредитируют и, по сути, возникает вопрос: а на чьей стороне они?». «На панихиде по своему же товарищу они устраивают эти разборки, драку, по сути дела», - подчеркивает С. Удальцов. По его словам, не было «нашистов», с которыми обычно происходит оппонирование, никаких прокремлевских движений. А лимоновцы «подло вот так, безо всяких оснований провоцируют». «Вокруг было полно полиции. Я не исключаю такой вариант, что это было для того, чтобы опять привлечь меня к ответственности. Тут же подбежали полицейские, стали разбираться, спрашивать, кто из нас заявление будет писать… Но я сразу сказал, что я выше этого, я этих людей знаю, мы потом решим вопрос отдельно», - уточнил лидер левых.

С. Удальцов подчеркнул, что вмешивать полицию не собирается, так как считает, что это не достойно при любых обстоятельствах. «Но эти люди для меня больше не оппозиционеры. Они такие же провокаторы, как прокремлевские активисты, и так я и буду к ним относиться. И считать их союзниками после этого у меня нет никаких оснований. Они ничем не лучше властей, которые действуют такими же подлыми методами. Так что, извините, они просто показывают свое лицо и, я думаю, что думающие люди разберутся. Доверия к таким псевдооппозиционерам быть не должно, конечно», - пояснил свою позицию глава «Левого фронта».

На вопрос, будет ли Удальцов подавать в суд по данному факту (он написал ранее об этом в «Твиттере»), лидер «Левого фронта» ответил: «Нет, я считаю, что это недостойно. Тем более, что никаких серьезных травм у меня нет. Была же банальная стычка, потасовка. Просто само место, где это происходило, как это выглядело…». «Выводы я конечно сделал. Для меня очевидно, что доверять этим людям больше нельзя ни в каком виде, и какие-то с ними иметь контакты и называть их союзниками невозможно. Так я и буду для себя их позиционировать», - заявил он.

«Если никаких заявлений и извинений за действия с их (лимоновцев – прим. ред.) стороны не последует... А я даже не буду от них этого требовать, потому что унижаться перед кем-то я не вижу смысла, если надо, по-мужски поговорим потом…для меня с ними все понятно», - резюмировал С. Удальцов.