Сверху дана команда: Никиту Белых снять и посадить

Последний вариант, правда, вступит в силу при определенных условиях, но на губернаторстве как таковом, в принципе можно ставить точку.



По имеющимся сведениям из источников в силовых ведомствах, все аккуратные «танцы» с допросами и инициациями вотума недоверия имеют ясную цель – снятие Белых с должности. Отстраненная позиция Кремля – вполне логичная в такой ситуации манера поведения.

Косвенно это подтверждается и тем, что в Госдуме «Единая Россия» не стала конкретно высказываться по Белых – в отличие, скажем, от коммунистов ( одобряют снятие) или ЛДПР (считают, что Белых еще не реализовал свой губернаторский потенциал).



Насчет более жесткого варианта – посадки – источник заявил, что здесь все просто: даст Белых компрометирующие показания на Навального – будет гулять на свободе, не даст – значит вариант сработает.



