Власть Саакашвили искусственно закрыла рынок России

Бидзина Иванишвили считает, что прежние власти Грузии искусственно ограничили выход грузинской продукции на российский рынок, но сейчас он открывается с возобновления экспорта вина.

Об этом премьер-министр Грузии сообщил на пресс-конференции в Тбилиси. "Российский рынок уже открывается, и грузинская продукция на него вернется. На первом этапе это будет вино, потом - овощи и фрукты. Переговоры об этом (об экспорте фруктов и овощей) уже ведутся, и, думаю, они завершатся успешно", - отметил премьер-министр Грузии.

Б. Иванишвили подчеркнул, что бывшая власть искусственно ограничивала открытие российского рынка, чему российская сторона была очень удивлена.



"Российский рынок очень интересный для нас, для нашей сельскохозяйственной продукции, и та помощь, которая будет оказана (государством) сельскому хозяйству, непременно требует новых рынков сбыта", - отметил он.

По словам премьера, импульсы из России, в плане восстановления отношений с Грузией, очень положительные. "По моему анализу, есть все возможности для урегулирования отношений с нашим большим соседом. Это не случится быстро, но мы обязательно сделаем это. Мы не пожалеем для этого никаких сил", - подчеркнул он, сообщает rbc.ru.



Вместе с тем премьер Грузии отметил, что внешнеполитический курс страны остается неизменным. "Курс взят на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Мы не сделали ни одного шага назад, и критика наших оппонентов совершенно непонятна", - отметил Б.Иванишвили.



