Сергей Нарышкин начинает визит во Францию с самой «горячей точки»

Председатель Государсвенной Думы РФ Сергей Нарышкин начинает свой официальный визит во Францию в условиях, приближенных к боевым. В программе - возложение венков к памятнику русского экспедиционного корпуса, разместившегося недалеко от Национального собрания Франции, где состоится встреча с Президентом Национального собрания Клодом Бартолоном.

В самом парламенте с прошлой недели кипят страсти вокруг обсуждаемого законопроекта, разрешающего парам одного пола заключать браки и усыновлять детей и его называют «горячей точкой» Парижа.

Плановый визит Нарышкина проходит в рамках работы Большой российско-французской межпарламентской комиссии и предполагает обсуждение взаимодействия российских и французских парламентариев, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе, в сфере энергетики, образования, науки и технологий. А также состояние и перспективы партнерства России и ЕС на современном этапе.

Обсуждения вопроса усыновления французами российских детей в рамках визита не предполагается, хотя не исключено что он все-таки может быть упомянут. Накануне Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов заявил, что Россия не позволит усыновлять российских сирот однополым парам из Франции. В то же время французский парламент в отличие от российского до сих пор еще не одобрил и гораздо более раннего соглашения, подписанного между странами во время визита предыдущего Премьер-министра Франсуа Фийона в Россию и прекращающего индивидуальную процедуру усыновления российских сирот французскими парами.

Работа комиссии предполагается завтра. Сегодня же Сергей Нарышкин должен будет встретиться со специальным представителем министра иностранных дел Франции по вопросам развития отношений с Россией Жан-Пьером Шевенманом.

Кроме того, в ходе визита запланирована встреча Сергея Нарышкина с руководством Комиссии по подготовке мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны.