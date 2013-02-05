Немцов выложил заранее письменные показания по делу СПС-Навального

На странице лидера РПР-ПАРНАС Бориса Немцова в Facebook вывешены его письменные показания как свидетеля по делу СПС-Навального.

В показаниях политика говорится, что с 2004 года Б. Немцов не был руководителем Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», не выполнял никаких организационно-распорядительных функций, а также не имел права подписи. «Как в ходе самой избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы в 2007 г., так и в предшествовавший ей период я занимался поездками по регионам и встречами с избирателями. Информацией о заключавшихся в период 2007 г. контрактах, договорах и т.д. не располагаю», - подчеркивается в сообщении.

Оппозиционный политик считает возбужденное уголовное дело по факту якобы имевших место хищений либо мошеннических действий в период существования Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 2007 г. политически мотивированным. «Как и остальные дела, возбужденные в связи с желанием руководства Следственного комитета России любым способом привлечь к уголовной ответственности Алексея Навального», - отмечает он.

«У меня создалась твердая уверенность, что Следственный комитет России борется с оппозицией, но при этом покрывает настоящих преступников», - делает вывод Б. Немцов. После чего приводит в пример дело, в котором он является потерпевшим – прослушка телефонного номера политика, опубликованное изданием «Лайф Ньюс». Лидер РПР-ПАРНАС подчеркивает в показаниях: «Таким образом, все силы возглавляемого гр-ном Бастрыкиным ведомства брошены на борьбу с оппозиционерами режиму его сокурсника по университету, но при этом за год установить реальных преступников Следственный комитет России не хочет и не в состоянии».

Показания заканчиваются тем, что Б. Немцов, учитывая всё вышеизложенное, заявляет, что не будет давать дальнейшие показания по данному уголовному делу – ст. 51 Конституции Российской Федерации. «Кроме того, я не буду давать подписку о неразглашении, поскольку считаю процесс в отношении Навального политическим, никакого отношения к борьбе с криминалом не имеющим. Мое молчание по этому делу - содействие политическим репрессиям. Молчать я не собираюсь», - резюмирует политик.

5 февраля Б. Немцов и Мария Гайдар вызваны на допрос в Следственный комитет РФ по делу о хищении средств Союза правых сил. Допрос начался в 11 утра. Накануне следователи допрашивали бывшего сопредседателя СПС Леонида Гозмана. Он утверждает, что никаких хищений не было. На прошлой неделе на допросе побывал и губернатор Кировской области Никита Белых, ранее возглавлявший СПС.