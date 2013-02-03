Путин подписал указ о назначении мэра Магадана врио губернатора области

Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об исполняющем обязанности губернатора Магаданской области", сообщила пресс-служба Кремля. Документом Николай Дудов освобожден от поста главы региона, "в связи с истечением срока полномочий". Указ вступил в силу сегодня.

"Постановляю назначить Печеного Владимира Петровича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области", - говорится в указе.

Дата выборов главы области пока не обозначена.

61-летний Николай Дудов руководил областью с февраля 2003 года. 63-летний Владимир Печеный в октябре 2004 года, а затем в октябре 2008 года в результате победы на муниципальных выборах был избран мэром Магадана, с минувшего года он - член Генсовета партии "Единая Россия".





