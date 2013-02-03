Начнет ли КНДР войну за объединение Кореи?

КНДР может начать "великую войну" за объединение Кореи. Комитет за мирное воссоединение родины - Кореи - предупредил, что Пхеньян пригрозил начать войну за объединение двух Корей при участии Сеула в реализации санкций, введенных Совбезом ООН в отношении КНДР.

В заявлении Комитета, опубликованном в воскресенье, отмечается, что Пхеньян полностью готов противостоять военным и экономическим санкциям со стороны враждебных сил – соседа с юга, США, Японии. Власти Пхеньяна считают, что резолюция Совбеза ООН, расширяющая санкции против Северной Кореи в связи с запуском в конце 2012 года искусственного спутника земли, стала продуктом совместной деятельности этих сил, заинтересованным в усилении конфронтации с КНДР.

В заявлении также говорится, что всех врагов "ожидает смертельный ответный удар".

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью перед Центральным военным комитетом Трудовой партии Кореи.

Местные СМИ, назвавшие речь северокорейского лидера исторической, отметили, что она призвана стать руководством по укреплению обороноспособности и защите национального суверенитета.

Эксперты считают, это выступление Ким Чен Ын подтверждает, что Пхеньян намеревается провести третье ядерное испытание.