Лавров в Мюнхене впервые встретился с лидером оппозиции Сирии

Глава МИД России Сергей Лавнов накануне "на полях"в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности провел первые прямые переговоры с лидером главного сирийского оппозиционного альянса Моазом аль-Хатибом.

Результаты переговоров не разглашаются. Однако, сообщается, что аль-Хатиб принял приглашение в Москву.

"АН" писали, что в декабре минувшего года Лавров заявил, что признание властями США Национальной коалиции сирийской оппозиции противоречит Женевским договоренностям и указывает на то, что Вашингтон сделал ставку на вооруженную победу повстанцев.

В ответ аль-Хатиб отверг предыдущее приглашение российской стороны приехать в Москву, выразив согласие лишь на встречу в какой-либо арабской стране при наличии конкретной повестки дня.

Встреча Лаврова и аль-Хатиба на Мюнхенской конференции произошла через несколько дней, после того как сирийский оппозиционер выразил готовность вступить в переговоры с сирийским правительством на условиях освобождения 160 тысяч сирийских заключенных.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности во многом посвящена обсуждению способов прекращения гражданской войны в Сирии. Ранее на этой неделе аль-Хатиб заявил, что готов к переговорам с правительством Сирии.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценкам ООН, в ходе этого конфликта погибли более 60 тыс человек.