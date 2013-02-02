Генсек НАТО Расмуссен: НАТО - гарант евроатлантической безопасности в будущем

Как заявил в ходе выступления генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, НАТО останется долгосрочным гарантом евроатлантической безопасности в будущем

"Мы будем продолжать реагировать на кризисы, тогда и там, где наши союзники сочтут, что интересы их безопасности находятся под угрозой", - сказал Расмуссен.

"НАТО", - как считает Расмуссен. -"остается золотым стандартом евроатлантической безопасности в 21-м веке".