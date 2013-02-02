Генсек НАТО Расмуссен: НАТО - гарант евроатлантической безопасности в будущем
2 февраля 2013, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
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2 февраля 2013, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
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