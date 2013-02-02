В Мюнхене Лавров встретился с Байденом

В Мюнхене, где в пятницу открылась 49-я международная Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности. глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с вице-президентом Джозефом Байденом.

Сергей Лавров в ходе своего выступления отметил, что проблема противоракетной обороны (ПРО) мешает построению евроатлантического пространства.

"Проблема ПРО стала важным тестом на соответствие реальных дел торжественным декларациям. Мы все рискуем утратить еще один реальный шанс построить единое евроатлантическое пространство", - заявил Сергей Лавров.

На конференции по вопросам политики безопасности, проходящей в Мюнхене, примут участие около 400 политических деятелей, включая глав государств и правительств, более 50 министров иностранных дел и обороны, представители деловых и научных кругов.