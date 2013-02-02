В блогосфере обсуждают речь Путина, очень похожую на текст выступления Иванова

Блоггеры в сообществе ru_politics в "Живом Журнале" обсуждают речь Владимира Путина, с которой глава России выступил на встрече с участниками Архиерейского собора РПЦ, Путин, считают блоггеры, повторил речь главы АП Сергея Иванова.

Предметом для насмешек стали сотрудники администрации президента, блоггеры обсуждают повторы в речи и пишут, что "совсем обезлюдела администрация президента".

Путин выступил с речью, которая стала столь обсуждаема, на встрече с участниками Архиерейского собора Русской православной церкви, ранее с очень похожей речью на открытии XVI Всемирного русского народного собора "Рубежи истории — рубежи России" в октябре 2012 года выступил Сергей Иванов.

"Некому речи писать", - подытожили блоггеры в ЖЖ.