Россия и США продолжат совместную работу по вопросам, решение которых необходимо для блага международной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 49-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"У нас повестка дня с США достаточно богатая, позитивная, но в отношениях между крупными державами неизбежно сохраняются и разногласия, противоречия, и порой серьезные", — констатировал министр. "В тех вопросах, где у нас есть возможность для блага международной безопасности работать вместе, мы уже работаем и будем продолжать это делать", — добавил он.



Москва предлагает согласовать строгие гарантии ненаправленности глобальной ПРО США против любой страны-члена ОБСЕ, заявил сегодня глава МИД РФ. "Проблема ПРО стала важным тестом на соответствие реальных дел торжественным декларациям о приверженности этому ключевому принципу неделимости безопасности, — констатировал он. — Мы все рискуем утратить еще один реальный шанс построить единое евроатлантическое пространство".



Министр считает важным также внести ясность в определение миссии НАТО в новых условиях. "Не с той точки зрения, что мы хотим вмешиваться в процесс. Мы хотим, чтобы он для нас был понятен", — сказал Лавров, сообщают vesti.ru. "Продвижение к подлинному партнерству между Россией и Североатлантическим альянсом все еще тормозится попытками эксплуатировать избитый тезис о советской угрозе, который сейчас уже превращается в тезис о российской угрозе. Иногда мы видим, как под этот тезис выстраивается процесс военного планирования, — отметил глава МИД РФ. — Даже в условиях дефицита финансовых ресурсов наблюдается усиление военной активности на севере и в центре Европы, как если бы в этих регионах нарастали угрозы безопасности. Продолжается продвижение проектов дальнейшего расширения НАТО и продвижения военной инфраструктуры блока на Восток — словно и не было заявлений на высшем уровне о пагубности сохранения разделительных линий на континенте".



Отказ от укрепления своей безопасности за счет других оздоровит военно-политический климат в Евроатлантике, уверен Сергей Лавров. "Наши предложения о том, как сделать принцип неделимости безопасности, многократно провозглашенный в ОБСЕ и СРН, юридически обязывающим, работающим на практике, остаются "на столе" переговоров, — подтвердил министр. Кодификация уже принятых на высшем политическом уровне обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, убежден он, "помогла бы оздоровлению военно-политического климата в Евроатлантике, способствовала бы сближению всех государств и реализации стратегической цели создания единого экономического и человеческого пространства от Атлантики до Тихого океана". "Стремление к выработке коллективных подходов к обеспечению подлинно равноправной архитектуры в Евроатлантике все явственнее проявляется не только у здравомыслящих политиков, но и на уровне гражданского общества", — констатировал Сергей Лавров.



В Европе сохраняется стремление продвигать натоцентричную конструкцию безопасности в качестве безальтернативной, заявил глава МИД РФ. "Россия и США заключили ДСНВ, наращивается многостороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркобизнесом, пиратством, угрозами, исходящими из Афганистана, — напомнил министр. — Официально провозглашен отказ от психологии эпохи "холодной войны". Россия и члены НАТО заявили, что не рассматривают друг друга в качестве противников". "Однако не на словах, а на деле мы еще весьма далеки от подлинно коллективной евроатлантической архитектуры, которая опиралась бы на прочный международно-правовой фундамент, — подчеркнул Лавров. — Сохраняется стремление выстраивать отношения в Европе по военно-политическим вопросам не на основе провозглашенных в ОБСЕ и СРН принципов, а через продвижение натоцентричной конструкции безопасности в качестве безальтернативной". "Следует, наконец, более широко и всесторонне взглянуть на весь комплекс отношений в Евроатлантике и постараться определить, в чем заключаются совпадение подходов и расхождения между членами евроатлантического сообщества, в том числе применительно к конфликтным ситуациям в других частях мира, влияющих на безопасность всех нас", — отметил он.



Готовность США разрешать разногласия со своими партнерами мирным путем демонстрирует ответственный подход к внешней политике, считает Сергей Лавров. "Президент Барак Обама в своей инаугурационной речи сказал, что США будут стремиться разрешать разногласия с другими государствами мирным путем — не вследствие наивности, но потому, что совместная работа является наиболее надежным средством устранения подозрений и страха", — сказал он. По словам министра, "именно такого ответственного подхода, причем основанного на строгом уважении международного права, Россия неизменно придерживается в своей внешней политике". "Мы рассчитываем на взаимность", — заключил Лавров.



