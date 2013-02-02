В расследовании гибели Литвиненко СКР получил статус заинтересованного лица

Следственный комитет России получил разрешение в статусе заинтересованной стороны участвовать в дознании по делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в 2006 году.

Ведомство обещает предоставить председателю дознания информацию, которую он, вероятнее всего, не смог бы получить иным путем и которая поможет ему составить более полную картину обстоятельств смерти Литвиненко, поэтому он удовлетворяет ходатайство СКР, сообщает gazeta.ru.



В конце прошлого года газета Financial Times писала, что у британских властей появились неопровержимые доказательства виновности российского государства в смерти экс-офицера ФСБ, а адвокат вдовы Литвиненко Бен Эммерсон заявил суду, что россиянин был официальным агентом MI6 и расследовал дела «российских мафиози».

Тогда же СКР заявил о намерении вступить в процесс в качестве заинтересованного лица.



