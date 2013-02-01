Президент поручил Абдулатипову собрать эффективную команду

В пятницу на встрече с временно исполняющим обязанности президента республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым российский президент Владимир Путин поручил новому главе республики собрать "дееспособную, ответственную, эффективную команду", сбалансированную по этническому составу.

Самому Рамазану Абдулатипову президент РФ пожелал успехов на новой должности. Он сказал, что первым этапом его работы будет "формирование дееспособной, ответственной, эффективной команды, которая должна быть сбалансированной по всем составляющим, в том числе по этнической составляющей". Он пояснил, что люди разных этносов должны чувствовать, что их представители есть во всех центральных органах власти республики, поэтому в команде должны быть достойные и профессиональные люди.

По словам Владимира Путина, Дагестан — "сложная республика по этническому составу, но по количеству населения и экономическому потенциалу — одна из ключевых на Северном Кавказе".

Владимир Путин отметил, что у исполняющего обязанности главы Дагестана большой опыт работы в федеральных органах власти и на дипломатической службе. Президент уверен, что этот опыт будет использован на новом участке работы. "Знаю, что Вы к этому новому участку относитесь с большой ответственностью, потому что действительно любите Дагестан", - цитируют главу государства интернет-СМИ.