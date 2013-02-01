Лимонов, задержанный накануне на акции в Москве, отпущен из полиции

Эдуард Лимонов, задержанный накануне на проведении несанкционированной акции в Москве, отпущен из полиции, оппозиционер и его соратники теперь обязаны явиться в суд, всего полицейские задержали около 30 человек.

АН напоминают, что оппозиционеры 31-го числа каждого месяца пытаются провести на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Власти Москвы разрешение на проведение акции не дают.