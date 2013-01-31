Абдулатипов сменил почти всех в правительстве Дагестана

В Дагестане стремительно формируется новое правительство. Сегодня исполняющим обязанности президента республики Рамазаном Абдулатиповым подписаны ряд Указов о назначении нового премьер министра – Мухтара Меджидова и его заместителей - Абусупьяна Хархарова и Александра Ермошкина.

Уже вчера было ясно, что правительство республики отныне станет возглавлять Мухтар Меджидов, занимавший должность вице-премьера. Ведь именно его кандидатуру врио Абдулатипов предложил на рассмотрении дагестанским парламентариям. На сессии Народного Собрания, которая состоялась сегодня утром, депутаты тайным голосованием единогласно избрали его председателем правительства Дагестана: Меджидов набрал 87 голосов.

Другими политическими новостями дня стали назначения двух вице-премьеров: бывшего директора Махачкалинского международного морского торгового порта Абусупьяна Хархарова и пока мало известного дагестанцам москвича Александра Ермошкина.

Кстати, на последнего Абдулатипов возложил дополнительные обязанности, назначив его одновременно Постоянным представителем Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации. Стоит отметить, что с 2007 года эту должность занимал известный дагестанский политик Гаджи Махачев. Однако несколькими неделями ранее Магомедсалам Магомедов, будучи в должности главы республики, подписал Указ о назначении его врио главы Кизилюртовского района Дагестана.

Новые назначения активно обсуждаются в дагестанской блогосфере. Своим мнением по поводу формирующегося правительства с «АН-онлайн» поделился известный журналист еженедельника «Настоящее время», директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев: «Назначены новые политики с учетом национального квотирования, то есть учета интересов различных национальных сообществ, проживающих в республике. Это должно выстроить иную модель правления. Главное, чтобы и в дальнейшем были реальные кадровые изменения, а не ротация из одного кресла в другое, как это принято в Дагестане. Также важно, чтобы ставка при этом делалась на молодежь. Абдулатипов как раз сказал об этом. Вопрос лишь в том, удастся это или нет?

В регионе уже давно назрели политические реформы. Мы сейчас находимся на такой стадии, когда ни одной грамотной реформы, доведенной до конца, на сегодняшний день нет. Нет твердо обозначенной молодежной и идеологической политики, нет грамотного менеджмента, хотя Дагестан геополитически имеет условия для создания нормальной экономически – стабильной обстановки. Поэтому с приходом новой власти у всех много надежд», - сказал Гереев.

К переменам в правительстве и вообще в политической жизни Дагестана положительно относится и журналист ИА «Регнум» Муса Мусаев, однако, как он признался в беседе с «АН-онлайн», не все назначения ему понятны. «Назначением москвича Александра Ермошкина вице-премьером и постоянным представителем РД при Президенте России врио Абдулатипов озадачил всех вопросом - кто он, господин Ермошкин? Его в Дагестане не знают ровно настолько, насколько сам назначенец не знает Дагестан. Судя по биографии, Ермошкин входит в «1000 самых профессиональных менеджеров России» 2008 и 2009 годов. Но даже если он эффективный управленец, ему придется долго изучать реалии Дагестана. И непонятно, как он будет совмещать работу на двух постах - в Москве и Махачкале?

Что касается других назначений, то вопросов, конечно, меньше. У Хархарова есть опыт управленческой работы. В частности он руководил крупным предприятием, Махачкалинским морским торговым портом. Под его руководством порт обновил свои фонды, значительно расширил деятельность. Увеличился торговый флот, соответственно и грузооборот. Хархаров знает ситуацию в экономике и, скорее всего, будет решать экономический блок вопросов, которые до него решал Меджидов. Последний - человек, который занимался реальной экономикой, руководил банками. Они вселяют надежды на преобразования в республике», - говорит Мусаев.

Врио Президента Дагестана Рамазан Абдулатипов провел встречу с членами правительства республики, на которой попросил республиканских министров отнестись с пониманием к проводимой им работе, отметив, что «не собирается всех вместе выкидывать, избавляться».

Как стало известно, некоторых членов правительства он будет просить, чтобы они стали помощниками Президента, а также выразил готовность обсудить любые предложения «в пространстве тех ресурсов, которыми мы располагаем».

Сегодня Абдулатипов улетел в Москву, но перед этим дал врио министров в качестве домашнего задания составить список из 5 главных стратегических дел, которые, по их мнению, им удалось сделать в 2012 году, и 5 дел, которые планируют сделать в 2013 году. «Это покажет, – отметил он, - насколько крупные дела вы решали и собираетесь решать в перспективе».

«АН-онлайн» сообщал, что 28 января президент Владимир Путин подписал Указ о временном исполнении обязанностей главы Дагестана депутатом Госдумы Рамазаном Абдулатиповым, приняв отставку президента Магомедсалама Магомедова. В среду Полпред президента в СКФО Алексндр Хлопонин официально представил Абдулатипова Народному собранию республики. Вечером того же дня врио главы Дагестана распустил правительство, предложив нового премьер-министра.