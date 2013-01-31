Иран, как и Сирия, готов ответить Израилю внезапной атакой

Власти Ирана, как и сирийские, угрожают атаковать Израиль в ответ на бомбардировку научно-исследовательского центра, расположенного под Дамаском. Об этом в четверг сообщили посол Сирии в Бейруте Али Абдулкарим Али и заместитель главы МВД Ирана Хусейн Амир Абдоллахьян.

Отметим, сирийский посол заявил, что пока не располагает данными относительно сроков, так как соответствующее решение должно быть принято властями страны. Иранский чиновник предупредил, что израильский рейд приведет к серьезным последствиям для Тель-Авива, передает РБК.

Сирийское правительственное информационное агентство SANA передало, что на рассвете 30 января 2013 года израильские военные самолеты вторглись в сирийское воздушное пространство и разбомбили НИИ в районе Джамрая в провинции Дамаск. Жертвами авианалета стали два человека. Пятеро получили ранения. Здание центра и одно из соседних строений оказались полностью уничтожены.

Израильские власти считают, что Сирия может передать часть своего вооружения ливанскому исламистскому движению "Хезболла". Особенно Тель-Авиа опасается утечки российских ракет класса "земля-воздух" SA-17 Grizzly (зенитные ракеты среднего радиуса действия, модификация ЗРК "Бук").

В четверг сирийские военные заявили, что накануне ВВС Израиля нанесли удар по научно-исследовательскому центру в пригороде Дамаска. Погибли два человека, еще пятеро ранены. Объекту причинен значительный ущерб.

В Москве глубокой озабоченностью восприняты сообщения о налете ВВС Израиля на объекты в Сирии близ Дамаска. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД России в связи с сообщениями об авиаударах ВВС Израиля по целям на сирийской территории