Премьер-министр РФ на расширенном совещании правительства под руководством президента России Владимира Путина говоря о развитии экономики в стране заявил, что ближайшие пять лет критически важны.

Премьер представил Основные направления деятельности правительства на период до 2018 года. "Цель, ради которой мы работаем, – одна. Это повышение качества жизни граждан, создание условий для того, чтобы каждый человек, живущий в России, мог реализовать себя, мог стать успешным – и в повседневной жизни, и планируя своё будущее, будущее своих детей", - отметил Медведев.

По словам премьера, "Россия – открытая страна, страна с высокой степенью интеграции в мировую экономику". Он сказал, что от этого есть не только плюсы, но и очевидные издержки.

"И всё же основные риски для развития для нас не внешние, а внутренние", пояснил глава правительства, пояснив, что имеет "в виду и прогнозируемое сокращение трудоспособного населения, и невысокое качество государственного управления, и необходимость совершенствования инвестиционного климата, и замедление темпов роста внутреннего потребления, а также необходимость проведения бюджетной консолидации". Он подчеркнул, что факторы, которые обеспечивали рост экономики в прошлом десятилетии, уже во многом не работают, и потенциал развития в рамках традиционной экспортно ориентированной модели также практически исчерпан.

Медведев подчеркнул: "Еедва ли не главным вызовом можно назвать то, что людей в России уже не устраивает нынешнее качество медицинской помощи, образования, социального обслуживания. И налицо устойчивый общественный запрос на принципиально новый современный уровень работы социальных институтов, новое качество жизни".

По убеждению главы правительства, "на этот запрос можно ответить лишь на основе устойчивого экономического роста". "Такой рост должен быть не менее 5% в год. Да, это очень амбициозная, крайне сложная задача, но она не невыполнима. Как достичь такого роста? Нам нужна, если использовать прежнее определение, пятилетка эффективного развития. В экономике это повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, динамичное развитие внутренних и внешних рынков; в сфере управления – грамотное расходование государственных и муниципальных финансов, повышение качества государственных услуг; в регионах – сбалансированное развитие территорий и создание новых экономических центров на юге и востоке, на Дальнем Востоке страны. Ещё раз хотел бы сказать: модернизировать социальную сферу в условиях меняющегося мира можно лишь на основе высоких темпов роста экономики – именно в этом заключается задача Правительства на ближайшие годы", - выступление Дмитрия Медведева размещено на сайте Кремля.