Познер приглашал Путина на свою передачу, но он не пришёл

Известный тележурналист, автор собственной программы Владимир Познер попытался пригласить в эфир Владимира Путина. Он рассказал, что обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

По словам журналиста, он пояснил пресс-секретарю, что Путину выгодно прийти на программу "Познер", выходящую на Первом канале. Познер убеждал, что Путин "умеет отвечать на вопросы". Песков перезвонил через несколько дней и сказал, что не придет.

Журналист вспомнил, что в разговоре по телефону Песков задал вопрос, будет ли ведущий программы "задирать" Путина, который в таких случаях иногда срывается. Познер подтвердил, что будет и пояснил:

"Он же президент, он должен уметь держать удар. У него прекрасная память, он помнит все цифры, все факты, и он острый человек, он умеет сказать наотмашь!", сообщает Фонтанка.ру.

Владимир Познер отметил, что понимает главу государства.