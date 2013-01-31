МИД РФ: Клинтон попыталась перевернуть все с ног на голову

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич прокомментировал заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон, касающееся бездействия России в урегулировании сирийского конфликта.

По словам Лукашевича, высказываение Клинтон о позиции по Сирии - "это попытка перевернуть все с ног на голову". Он отметил, что американские власти неоднократно публично высказывали очень предвзятую и неправильную трактовку.

Представитель российского МИДа прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон, в пятницу передающей полномочия на посту главы внешнеполитического ведомства США Джону Керри, о том, что Москва, якобы, не хотела продвигаться вперед по Сирии.

Напомним, Хиллари Клинтон ответила на вопросы международной аудитории в формате "глобального интервью" и выступила с резкой критикой России. По мнению госсекретаря, череда революций, прокатившихся по арабским странам, подтвердила, что "перемены не бывают легкими" и результат политических "трансформаций" зачастую невозможно предсказать.