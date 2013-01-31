Тайным голосованием выбирали премьера Дагестана

В Дагестане в четверг Мухтар Меджидов утвержден председателем правительства. Путем тайного голосования 87 парламентариев единогласно поддержали его кандидатуру, сообщает пресс-служба президента и правительства РД.



Кандидатуру Меджидова накануне внес в Народное собрание временно исполняющий обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он также подписал указ об отставке нынешнего состава правительства Дагестана, в котором Меджидов занимал пост вице-премьера.



"АН" писали, что в понедельник Владимир Путин досрочно отправил в отставку президента Дагестана Магомедсалама Магомедова и назначил его заместителем главы администрации Кремля. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Рамазан Абдулатипов.