США сожалеют об отказе Москвы сотрудничать в борьбе с преступностью

США огорчены решением России о выходе из соглашения о сотрудничестве в правоохранительной деятельности, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на официального представителя госдепартамента США Викторию Нуланд.

«Мы сожалеем об этом решении. У нас было очень продуктивное сотрудничество», — сказала Нуланд.

Она назвала этот шаг Москвы «саморазрушительным», равно как и решение России прекратить деятельность агентства по международному развитию и запретить усыновление российских сирот американцами.

В рамках соглашения США регулярно предоставляли российским властям финансовую помощь на реализацию антикриминальных проектов.



