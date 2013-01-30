Россия и Армения планируют создать совместные оборонные предприятия

Россия и Армения наметили мероприятия по созданию совместных оборонных предприятий и центров техобслуживания; сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Армении.

Перечень мероприятий закреплен в протоколе, подписанном в среду по итогам совместного заседания Российской и Армянской национальных частей Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и Делового совета при МКВЭС, сообщает ria.ru. Выступивший на заседании секретарь СНБ Армении Артур Багдасарян отметил важность создания совместных предприятий. "Это сыграет большую роль в развитии военно-промышленного комплекса Армении", — сказал он.

В ходе прошедших в Ереване 29-30 января мероприятий с участием руководства ОДКБ обсуждались вопросы создания на территории Армении сертифицированных сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту бронетанковой и инженерной техники, средств ПВО и вертолетов марки "Ми", автомобильной техники российского производства и возможности организации сборочного производства автомобилей на базе шасси "КамАЗ".



