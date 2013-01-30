Абдулатипов отправил в отставку правительство Дагестана

Временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба президента РД. Соответствующий Указ подписан сегодня вечером.

«В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан постановляю объявить об отставке Правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Республики Дагестан на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Меджидова М.М.», - говорится в документе.

Абдулатипов поручил правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава.

Напомним, сегодня Рамазан Абдулатипов прибыл в Дагестан, где официально был представлен Народному собранию республики как временно исполняющий обязанности главы Дагестана. На эту должность он назначен 28 января Указом Президента Владимира Путина.