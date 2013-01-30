Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов готов к проверке на детекторе лжи (ВИДЕО)

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы от "Единой России" Вадим Булавинов готов к тщательным проверкам Следственного комитета, в том числе на детекторе лжи.

Следственным управлением СКР по Нижегородской области проведена проверка по материалам, поступившим из регионального Управления ФСБ в отношении 49-летнего Вадима Булавинова по факту злоупотребления им должностными полномочиями в период работы в должности главы администрации Нижнего Новгорода. В настоящее время Булавинов входит в комитет по жилищной политике и ЖКХ.

Напомним, СКР направило в Госдуму представления о лишении депутата Вадима Булавинова неприкосновенности и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Булавинов отрицает свою вину. Он отметил, что дело возбуждалось уже три раза по заявлению главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и закрывалось. Булавинов считает, что дело достали из архива в связи с тем, что приближаются новые выборы - выборы губернатора Нижегородской области.

Депутат-единоросс готов пройти все следственные проверки.