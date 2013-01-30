Клинтон: США важно понять «истинные задачи» российского руководства

Хиллари Клинтон, которая в ближайшую пятницу передаст полномочия госсекретаря США Джону Керри, считает, что в настоящее время США важно понять истинные цели российского руководства.

Клинтон назвала решение российских властей выкинуть из страны Агентство по международному развитию (USAID), работавшее над всем, начиная от предотвращения распространения туберкулеза до помощи в создании первых ипотечных компаний в РФ провальным.

Хиллари Клинтон считает, что это по-настоящему вредит российскому народу. По ее мнению, запрет в России усыновления американцами российских детей-сирот — трагедия, передает РИА Новости. Хиллари Клинтон отметила, что во время первого президентского срока Барака Обамы России и США удалось вывести двусторонние отношения на новый уровень и добиться значительных успехов, в том числе: договор по СНВ, сотрудничество в деле доставки военных грузов в Афганистан, разработку санкций против Ирана и КНДР.

По словам Госсекретаря, Америка готова продолжать развивать сотрудничество с Россией в Арктике и по защите окружающей среды. Но подчеркнула, что у США есть право высказывать свое несогласие по некоторым вопросам.

Напомним, в конце 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Документ называют

«законом Димы Яковлева». Он стал ответом американскому «Акту Магнитского».